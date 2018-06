Lisa Ajax, Theoz och Maxida Märak till ”Sommarlov”

Årets premiär av SVT:s ”Sommarlov” närmar sig. Nu står det klart vilka artister som besöker Beijers park i sommar. På listan finns namn som Lisa Ajax, Mendez, Maxida Märak, Theoz och Hasse Andersson.

Den 11 juni sänds årets första avsnitt av ”Sommarlov”. Nytt för i år är att programmet har lämnat Scaniabadet och istället flyttat in i Beijers park på Kirseberg.

Dessutom slutar programmet att direktsändas för att kunna skapa bättre tv. I år spelas programmen istället in dagen innan de sänds.

– Nu kan vi använda tv-magi på ett annat sätt. Vi kan göra mer våghalsiga grejer som kan behöva omtagning och vi kan lägga på ljudbilder i redigeringen. Vi vill helt enkelt göra ett mer spännande och roligt program, har programmets programmets producent Anna-Maria Nildén tidigare sagt till Dygnet Runt

Nu är det dessutom klart vilka artister som besöker programmet i sommar. På listan finns namn som Idolskändisarna Lisa Ajax och Hanna Ferm, Musical.ly-stjärnan Theoz, Maxida Märak, Mendez och Hasse ”Kvinnaböske” Andersson.

Tidigare år har artistuppträdandena spelats in på fredagar, men i år spelas de istället in på torsdagar för att därmed kunna sändas på fredagen. Programmet spelas in mellan klockan 09-10.30.

Här är artisterna till ”Sommarlov”:

• Lisa Ajax . Inspelning den 14 juni, sänds den 15 juni.

• Renaida . Inspelning den 21 juni, sänds den 22 juni.

• High15 . Inspelning den 28 juni, sänds den 29 juni.

• Mendez . Inspelning den 5 juli, sänds den 6 juli.

• Hanna Ferm . Inspelning den 12 juli, sänds den 13 juli.

• Theoz . Inspelning den 19 juli, sänds den 20 juli.

• Hasse Andersson . Inspelning den 26 juli, sänds den 27 juli.

• Amy Deasismont . Inspelning den 2 augusti, sänds den 3 augusti.