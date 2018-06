Natalie Prass fann något som var större än kärleken

Natalie Prass ALBUM. The future and the past

Natalie Prass var på god väg att färdigställa sitt andra album, en samling låtar där hon reflekterade över ett brustet kärleksförhållande, när det amerikanska folket gick till valurnorna och lät Donald Trump triumfera. Det ruskade om låtskrivaren, som insåg det fåfänga och rätt futtiga med att finjustera soundet i låtar om en gammal romans. Det fanns viktigare saker att säga, så hon raderade ljudfilerna och började formulera sånger till förmån för kampen mot den misogyne buffeln i Trump Building.

Låten "Sisters" är det tydligaste bland en handfull exempel på Prass nya riktning: en sång om medsysterskap där hon låter som en tempererad Jenny Wilson.

Nog så avgörande för nya plattan är hur Prass styrt bort från debutens lyxigt orkestrerade balladpop och tagit fasta på svänget, tidigare mest bara underförsått, tills hon i lättfunkiga "Oh my" tonar fram som en slick och väluppfostrad Prince. "Short court style" låter som en Diana Ross-låt som var för bra för 80-talet och legat i bankfack sedan dess.

En del av Prass finess går till spillo i de mer groovebaserade låtarna – hon låter ömsom lite tunn, ömsom lätt ansträngd – men lika ofta lyckas musikermaffian i Richmonds Spacebomb-studio ge musiken en air av elegans och sångerskan ett manöverutrymme där hon på sitt subtila sätt får visa upp hela sin vokala fjäderprakt.

Allra snyggast är den harmoniskt undflyende "Hot for the mountain", en förbindelänk mellan årets och debutens Prass. Den milt psykedeliska och otypiska "Ship go down" är rätt bisarr och vinner i längden.

