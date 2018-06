Per Bergström:

Per Bergström

Per Bergström

Det bjöds inte på några överraskningar när Burundi i mitten av maj röstade om en grundlagsändring som medför att landets president sedan 2005, Pierre Nkurunziza, kan bli kvar vid sitt ämbete till 2034 och dessutom tilldelas än mer makt.

Under våren har rapporter om förföljelser, fängslandet av journalister samt ständiga hot mot oppositionella inkommit.

Under våren har också den burundiska litteraturen kommit till Sverige i och med att "Litet land" av Gaël Faye, en av de mest omtalade yngre författarna, utkommit i svensk översättning. I "Litet land" skildrar Faye tiden kring det första presidentvalet i Burundi 1993, upptakten till inbördeskriget, motsättningarna mellan tutsier och hutuer och fortsatt etniskt våld.

Motsättningarna har regelbundet återkommit i landets historia fram till 2015. I protesterna mot att president Nkurunziza konstitutionsvidrigt ställde upp för en tredje mandatperiod kom man nämligen att enas kring ett gemensamt mål, menar den burundiske poeten Adams Sinarinzi.

”Det var tre månader av protester då alla var tillsammans sida vid sida, oavsett ålder, kön eller etnicitet”, berättar han när vi möts på Berlins poesifestival.

En viktig person under protesterna i Bujumbura 2015 var Ketty Nivyabandi, poet och grundare av Women movement for peace and security. I protest mot Nkurunziza och med krav på ”fred, enhet och demokrati” ledde hon landets första helt kvinnliga demonstration, dessutom kom hennes dikt ”Petit garçon” från ett par år tidigare att bli en symptomatisk bild av utvecklingen i landet.

Kvinnoprotesten slogs ner brutalt. Nivyabandi blev en måltavla för regimen i rollen som aktivist och på grund av att hennes poesi fick större spridning genom hennes nya roll i offentligheten. I ett land utan någon utpräglad förlagsverksamhet publicerade hon till att börja med sina dikter i dagstidningar samt skrev ut dem på flygblad som spreds från hand till hand.

När hennes böcker idag ges ut i Frankrike och England och distribueras över världen använder hon sig främst av nätet för att nå ut med sina dikter i hemlandet. Det sker bland annat genom Adams Sinarinzis organisation Ubuntu advocacy initiative, som för en ständigt pågående diskussion om såväl poetik som politik. Organisationen har sitt säte i Rwandas huvudstad Kigali där huvuddelen av Burundis litterära scen idag huserar. Efter 2015 har i princip alla landets oppositionella författare nämligen tvingats i exil, exempelvis lever Nivyabandi idag i Kanada och Faye i Frankrike.

”Burundi är ett land som alltid genomströmmats av ubuntu-filosofin, att ’jag är på grund av vilka vi alla är’. Nu är den respekten mellan varandra borta, och vi måste kämpa för att den ska komma tillbaka. Burundi är ett land fyllt av poesi, där till och med hälsningsfraserna mellan människor är dikter, och jag tror att poesin kan fylla en viktig funktion”, säger Ketty Nivyabandi vid samma möte i Berlin.

Det är en stor förhoppning från någon som tvingats fly ett land som de senaste tre åren stått inför massavrättningar, kontinuerliga förföljelser av intellektuella och oppositionella liksom hot om ytterligare folkmord.

Eller som Gäel Faye skriver i "Litet land":

”Den allmänna opinionen kommer att tycka att de har flytt helvetet för att nå Eldorado. Skitsnack! Folk kommer inte att säga ett ord om hemlandet i dem. Poesi är inte information. Ändå är det bara den som en människa kommer ihåg från sin korta vandring på jorden.”