Robotar och svenskt 1980-tal i nytt storspel

1980-talets svenska glesbygd intas av våldsamma jätterobotar i spelstudion Avalanches nya skjutarspel "Generation zero", som annonserades på torsdagen.

Spelet kommer att ha en öppen karta där upp till fyra spelare kan spela tillsammans för att slå tillbaka robotarna. "Generation zero" släpps till Xbox one, Playstation 4 och och Windows under 2019.

Svenska Avalanche har haft det hektiskt den senaste månaden. I förra veckan köptes studion av Nordisk Film. Några veckor innan dess blev det känt att företaget, som har kontor i Stockholm och New York, även öppnar en filial i Malmö. I samma veva stod det också klart att man ska göra spelet Rage 2 åt speljätten Bethesda.

Tidigare har Avalanche bland annat jobbat med den populära spelserien Just Cause och även Mad Max, som släpptes 2015.