Strax innan klockan 14 var tågtrafiken mellan Malmö och Köpenhamn igång igen. Resenärer får räkna med följdförseningar.

All tågtrafik mellan Malmö och Köpenhamn, inklusive flygplatsen, stod still under cirka en timme på torsdagens eftermiddag. Strax innan klockan 14 var felet åtgärdat men enligt Skånetrafiken fick resenärer vara beredda på följdförseningar.

Felet uppgavs vara ett strömfel mellan Kastrup och Köpenhamn men påverkade även sträckan mellan Malmö och Copenhagen airport.

– Det går att ta Pågatåg mellan Malmö C och Hyllie, däremot går inte Öresundstågen till Hyllie heller. Det beror på att det är svårt att vända med tåg på både Hyllie och Kastrup eftersom där bara finns två spår, sa Theresia Swanholm på Skånetrafikens presstjänst.