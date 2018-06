Kanyes nya album är inte fullt lika bisarrt som hans Twitterflöde

Kanye West ALBUM. Ye

Att Kanye West omsvärmas av mediatumult är inget nytt, men på den senaste tiden har dess intensitet ökat. Utlösarna inkluderar hans insinuation om att slaveri skulle vara något självvalt, en urspårad intervju med TMZ och, framför allt, hans stöd för Trump.

Lite är det som om han utför ett experiment för att se hur kontroversiell han kan bli innan hans fans tröttnar på att förlåta honom.

Mitt i allt åker han till en stuga i Wyoming och överrasknings­släpper ett album hastigt färdigställt under just denna stormiga livsfas.

Första spåret av totalt sju, "I thought about killing you", ett spoken word-intro till mörkare teman, anger effektivt tonen för albumet "Ye". Jämte mer konventionella namn som Partny Next Door och Jeremih är det de personliga demonerna som gästar här.

Att försöka skilja på verk och person är ganska futilt när det gäller Kanye West eftersom de två i hans texter är sammanvävda på ett oupplösligt sätt. Apropå slaveri­kommentaren påpekar han i en av många kusligt direktsända låtrader: tänk om de fångat mig en vild dag. På omslaget står det "I hate being bi-polar its amazing".

Att samlingen också fungerar som förlängt Twitter­flöde är uppenbart. Mindre uppenbart är om "ye" är tänkt att läsas som ett försvar, en förklaring eller som ännu en envis självbekräftelse, och i förlängning hur artistens nyligen antydda diagnos är tänkt att spela in i det hela.

"Wouldn't leave" handlar om hur frun Kim Kardashian stannat vid hans sida genom turbulensen. Till formen är låten både sentimental och hoppfull, lite som en skolavslutning. "No mistakes" är en påminnelse om hur flytande West är i soulsamplingar. "Ghost town" – där Kanye ömsom mumlar, ömsom sjunger – är ett svagt melodiskt eko av klassikern "Runaway".

Om hans skivor vanligtvis är sprängfyllda av facetter, idéer och vad som bara kan beskrivas som generellt läckage från en enorm kreativitet, är "Ye" snarare berikat med bekanta, småtrötta referenser till den egna diskografin.

"Ye" avslutas med "Violent crimes", en låt tillägnad hans dotter där det är mer än titeln som är bisarr; bland annat handlar den om hur fadersrollen förändrat Kanyes förhållande till kvinnor (istället för att erövra dem vill han numera ta hand om dem).

Även om ingen av låtarna är direkt dålig, är helheten med Kanye-­mått mätta absolut en besvikelse. Med det sagt, som metod för att ta in vad Herr West har på hjärtat, jämfört med Twitter­flöden eller osammanhängande intervjuer, är album­formatet dock absolut att föredra.

