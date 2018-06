Rick Astley till Köpenhamn – extrakonsert sätts in

80-talsstjärnan Rick Astley kommer till Köpenhamn i september. När biljetterna släpptes på fredagsmorgonen så sålde de slut direkt, så nu sätts det in en extrakonsert.

1987 slog 21-årige Rick Astley igenom med låten ”Never gonna give you up” och fick sen efterföljande hits som ”Whenever you need somebody” och ”Together forever”. Men 1993 lämnade han musikbranschen.

Fast folk glömde inte Astley. Istället blev han ett internetfenomen med memet ”rickrolling” som gick ut på att låten ”Never gonna give you up” kunde dyka upp på de mest oväntade ställen. 2007 gjorde Astley comeback och 2008 utsågs han till ”Best act ever” på MTV Europe Music Awards. Och när han fyllde 50 år 2016 så släppte han albumet ”50” som gick rakt in på brittiska topplistans förstaplats.

Nu är det klart att Rick Astley kommer till Köpenhamn i höst för att uppträda på Vega. När biljetterna till konserten den 23 september släpptes på fredagsmorgonen så sålde de slut direkt. Därför sätter Vega nu in en extrakonsert dagen efter, den 24 september.