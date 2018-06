”Shit Show at the Fuck Factory” lyder den obetalbara rubriken på ett avslöjande reportage om familjen Roys konkurshotade medieimperium Waystar Royco, och med tanke på den svavelosande jargonen i aktuella serien ”Succession” är rubriksättarens formuleringskonst mitt i prick. Hack i häl på den just avslutade HBO-serien ”Trust” kommer ännu en skoningslös skildring av en dysfunktionell klan ur den rikaste procenten av världens pengaövergödda toppskikt. Skillnaden mellan serierna är 45 år i tid och ljusår av kulturella ambitioner.