Den som vill tillbringa sin helg i starkt solsken bör passa på under lördagen. På söndag blir det svalare luft, fler moln och kanske till och med regnskurar.

Den ovanligt tidiga och långvariga sommarvärmen har varit för varm för vissa och definitivt för torr för växtligheten. Men på söndag kan det bli regn.

– På söndag ökar chansen, och det är väl det ordet man får använda nu, för att det ska bli regn. Jag tror de flesta tycker att regn är ganska välbehövligt nu, säger Johan Wiksten, meteorolog på SMHI.

Även under nästa vecka blir det aningen svalare luft än vad vi vant oss vid, men enligt Johan Wiksten kommer det trots det att handla om sommartemperaturer.

Och den som vill ha lite mer av temperaturer nära 30-gradersstrecket får fler chanser under fredag eftermiddag och under lördagen. Den varma luften ligger kvar och regnskurarna bör inte visa sig förrän sent under lördagen.

– Så kan vi nog säga, att är man en sådan som vill ha sol sol sol den här helgen, då är det på lördag man ska passa på, säger han.