Visselpiporna ljuder under fredagens många studentfiranden

Utsparkstiden för årets 2 299 studenter på Malmös gymnasieskolor är i full gång. Under fredagen avslutade studenter från hela tjugo olika skolor sin gymnasietid. Såväl glada studenter som stolta föräldrar firade i solen.

Det är varmt utanför Swedbank Stadion. En halvtimme innan klasserna på Malmö Idrottsgymnasium springer ut står släktingarna och vännerna i skuggan. Men en kvart senare smyger de sig fram mot stängslet för att få bra sikt.

Musiken pumpar i högtalarna, och på avstånd inifrån stadion hörs visselpiporna. Biträdande rektor har stoppat öronproppar i öronen. När tre tjejer kliver ut för att presentera utspringen hörs de knappt trots att de använder mikrofon – visselpiporna har närmat sig utgången.

”We're all in this toghether” spelas precis när den första klassen springer ut. En kille tar ett varv och high fivar de som står närmast stängslet. Det är Mattias Svanberg, mittfältare i MFF.

Sedan kommer klasserna ut en i taget. Studenterna hoppar, dansar och utstrålar ren glädje. De ansluter sedan till sina nära och många bilder knäpps av – en med syskonet, en med mamma och pappa, en med vännen, en med hela gänget och så vidare.

En av de glada studenterna är Thea Birgerud, 19 år. Hon har läst samhälle med inriktning på beteendevetenskap och uppskattar att hon har kunnat kombinera lektionerna med idrott. Hon säger att det är kul, skönt och en lättnad att äntligen få ha sprungit ut.

– Men det är sorgligt också, det är ju sista gången vi är tillsammans som klass.

Firandet började med champagnefrukost klockan åtta på morgonen, och efter en tur på flaket väntar fest på hemmaplan.

Hur tar man tillvara på en sådan här dag?

– Njut och bara var i stunden, säger Thea Birgerud.

Men det är inte bara studenterna som är glada. Utanför Thoréns Business school vid Hansakompaniet står Majysam och Karim Alotabi i trängseln och väntar på dottern Liljan.

– Det här är så stort. Man vaknar med så stor stolthet och glädje, säger mamma Majysam.

Pappa Karim Alotabi kan inte sluta le när han ska beskriva sina känslor.

– Liljans student sammanfattar hela vår historia och lycka i Malmö. Vi firar tjugo år här i Malmö i år.

Utanför Procivitas vid Citadellsvägen är det hett som en bakugn och i väntan på studenterna söker släktingarna skugga i skydd av skyltar och huskropparna. Lovisa Ekströms föräldrar har en intensiv period av förberedelser bakom sig hemma i Vellinge. De har vanan inne att förbereda studentfestligheter.

– Det var fem år sedan sist, och man har nästan behövt de här fem åren för att pusta ut, säger mamman Pia Ekström, vars dotter ger sig ut i världen redan tre dagar efter studenthögtiden.

– Så vi blir plötsligt barnlösa från en dag till en annan.