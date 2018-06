Wilmer X impade med sin grej på Sweden Rock

Wilmer X KONSERT · ROCK. Sweden Rock Festival, Norje Havsbad, 9/6.

"Det är vi som är Wilmer X!" hojtar bandledaren Nisse Hellberg innan de i solgasset drar igång eftermiddagens andra låt. Det brukar han göra, men den här gången är det kanske nödvändigt. Hård- och progrocksfestivalen Sweden Rock är inte riktigt bandets hemmaplan, och bandet har varit borta från scenerna i sju år.

Just detta är den scen, festivalens största, där Judas Priest avslutar festivalen och där innan dess en attraktion som kallas Yes featuring ARW lirar. Det är alltså inte det officiella Yes, bara nästan.

Men när det gäller Wilmer X finns ingen tvekan: bandet äntrar scenen, festivalen och ett nytt kapitel i sin karriär med kraften och personligheten helt intakt. Vi får en timme kompromisslös och bandtypisk show, hitspäckad och komprimerad.

Bandets femte medlem Janne Lindén, löst knuten till bandet sedan 2005, har klätt sig som till audition hos Guns N' Roses – cylinderhatt och en nitförsedd, fingerlös högerhandske i läder – men i övrigt gäller fortfarande Nisse Hellbergs ord från låten "Spela under hot": Jag vill inte ställa mig in. De gör sin grej, från början till slut, även när de spelar på hårdrocksfestival, inklusive ett countrynummer och den wilmerfierade soulballad som heter "Vem får nu se alla tårar" och som har utmanat den grabbigare delen av fanskaran sedan dag 1.

Men de går igång med en febrig tagning av "Hon är ihop med en insekt", boogienära blues som får lite extra sting när Hellberg själv plockar ett solo direkt ur Chuck Berrys trollerihandbok. Det låter lite mer vaket och lite mer hungrigt än Doc Holliday – ett jämnårigt gäng från sydöstra USA, som avslutade sitt spelning strax innan Wilmer rullade igång – men ändå nästan i fas med de Southern rock- och bluesband som brukar få chansen under festivalens tidiga timmar. Fast skillnaderna är viktigare än likheterna, och de finns inte minst i texterna. Doc Hollidays sångare försöker få publiken att skråla med i dumheter som If you like to rock, say hell yeah!, men Hellbergs texter är smartare än så; också när han spelar korkad är han underfundig.

En del av orden kan upplevas aparta när de kommer ur munnen på en sångare som nästa år fyller 60, men när han i den där låten om läskiga kryp och DDT sjunger Ge den flickan ett alternativ framstår han idag mer som en orolig förälder än en försmådd älskare. Och, ja: det är gott så.

"Jag flippar ut" är kvällens nyaste nummer, en låt om informationsstress ... skriven 2001, medan Facebook bara var en glimt i Mark Zuckerbergs ögonvrå. Som samtidskommentar funkar den ändå, och även om de pratsjungna verserna närmar sig rap finns det inget patetiskt över dem.

Några av Wilmers låtar tappar det specifika när de framförs live med den här klaviaturlösa femmannasättningen. "Jag flippar ut" är en av dem; den påminner om flera andra (som de denna dag inte spelar). Andra påminner mest om hur galant bandet lyckas skapa något alldeles eget och mycket snitsigt utifrån sina tydliga influenser. Bäst denna spelning är egentligen de båda poplåtarna: först "Slaget om en flickas hjärta", där ackordbytet upp till refrängen varje gång ger musiken lyft och där sticket är pur briljans: pophantverk och rockattack i ett. Men munspelaren Jalle Lorensson har i dessa stunder absolut ingenting att göra. Kan ingen brygga honom en kopp kaffe?

I andra änden av spektret finns "Primitiv", som krokas upp på Janne Lindéns kompgitarr och får ett driv som verkar nästan helt oberoende av Sticky Bombs orubbliga trumspel. Överlag är detta ett tajt och samspelt band. Skönhetsfelen är få, men Lindéns dissonanta solo i "Blod eller guld" tillför inget mer än lite tom distraktion och "Teknikens under" går rätt snabbt på tomgång.

LÅTARNA PÅ SWEDEN ROCK

Hon är ihop med en insekt

Jag flippar ut

Om en hund mådde så här

Möt mig i din djungel

Jag är bara lycklig när jag dricker

Slaget om en flickas hjärta

Primitiv

Blod eller guld

Vem får nu se alla tårar

För dum för pop

Teknikens under

Spela under hot

Kör dej död