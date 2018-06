Bergmark Elfgren-manus i svenskt indiespel

Fakta

Spelutvecklarstudion Zoink grundades i Göteborg 2001 och släppte sitt första spel, plattform- och äventyrsspelet "The kool gang", på Nintendo Wii 2010.

Bland studions mer uppmärksammade titlar finns "Stick it to the man!" (släppt 2013 till PS3, PS4, PS Vita, Wii U, Xbox One, Nintendo Switch, PC och Mac) och "Zombie vikings" (2015 till PS4, Xbox One, PC).

På E3 för två år sedan meddelade Electronic Arts att de skulle starta en vinjett för indiespel, "EA Originals", och Zoink fick uppdraget att släppa det första spelet – "Fe" – som kom i februari i år. Ett aggregerat spelbetyg från internationella spelmedier blev ungefär sju på en tiogradig skala.

Zoink har ett 20-tal anställda.