Hanson tappade – delad sjua i Österrike

Golfaren Peter Hanson föll fyra placeringar under den avslutande dagen av Europatourtävlingen i Atzenbrugg, Österrike, och slutade som bäste svensk på delad sjunde plats.

40-årige Hanson gick den fjärde rundan på ett under par och slutade på totalt åtta under. Åtta slag bakom finländske segraren Mikko Korhonen.

Johan Carlsson var en av spelarna som imponerade mest under söndagen med en 66-rond, sex under par. Det tog tävlingens näst bäste svensk 31 placeringar upp i resultatlistan till en delad tolfte plats, totalt sju under.