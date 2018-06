Uppsjö av nya Xbox-spel – nytt "Halo"

Ett nytt "Halo" är på väg till Xbox One. Det är ett av en stor mängd spel som Microsoft presenterar vid E3 och bemöter kritiken om ett smalt spelutbud.

Det kommer ett nytt "Halo" till Xbox One, bekräftar Microsoft vid en presskonferens inför spelmässan E3. Spelet kommer att heta "Halo Infinite" och presenterades med natursköna landskap i en trailer som avslutades med att huvudkaraktären Master Chief körde ett fordon över en slätt.

– Vi kommer att följa med Master Chief på det största äventyret hittills för att rädda mänskligheten, säger Microsofts Xbox-chef Phil Spencer inför publiken.

Efter en längre tids kritik stoltserar Phil Spencer med ett stort antal titlar till Xbox One: "Gears of war 5", "Devil may cry 5", "Dying light 2", "Metro exodus", "Kingdom hearts 3", "Forza horizon 4", "Crackdown 3", "We happy few", "Tom Clancy's the division 2", "Just cause 4", "Cyberpunk 2077", med flera.

– I dag visar vi upp fler spel än vi någonsin har visat upp tidigare. 50 spel, 18 helt exklusiva och 15 världspremiärer. I dag delade vi med oss av vår bredaste portfolio hittills, säger Xbox-chefen.

Man meddelar också att man köper upp fyra spelstudior – och startar en helt ny.

På plats fanns också spelbolaget Bethesda, som visade en längre trailer för nyligen annonserade "Fallout 76". Det kommer att utspela sig i West Virginia, vilket spelare spekulerat i sedan den första trailern.

– Det blir en "prequel" till alla "Fallout"-spel, det största hittills, fyra gånger så stort som "Fallout 4", säger Todd Howard, exekutiv producent på Bethesda.