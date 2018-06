Bengtsson och Kinsey klara för EM

Fakta

Hittills klara för EM i Berlin 6-12 augusti:

Damer: Meraf Bahta, 5 000 och 10 000 meter, Isabellah Andersson, maraton, Hanna Lindholm, do, Mikaela Larsson, do, Cecilia Norrbom, do, Malin Starfelt, do, Erika Kinsey, höjd, Lisa Gunnarsson, stav, Angelica Bengtsson, do, Fanny Roos, kula, Ida Storm, slägga.

Herrar: Andreas Kramer, 800 meter, Kalle Berglund 1 500 meter, Napoleon Solomon, 3 000 meter hinder, Fabian Delryd, höjd, Armand Duplantis, stav, Daniel Ståhl, diskus, Fredrik Samuelsson, tiokamp, Mikael Ekvall, maraton.