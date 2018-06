Black Thought sträcker sig bortom The Roots

Black Thought EP. Streams of Thought vol. 1

Den som vill ställa sina fördomar om bandmedlemmars dragning till strålkastarna lite på huvudet kan studera The Roots, hiphop­veteranerna från Philadelphia vars trummis (!) Questlove genom alla tider varit den mest extroverte. Den egentliga frontfiguren, den numera 46-åriga rapparen Black Thought, har däremot förhållandevis tillbakadragen, en person som hörts mer än han synts.

Ur det perspektivet är det kanske inte så konstigt att han dröjt tills nu med att släppa en ep under alldeles eget namn (eller alias, egentligen heter han Tariq Trotter), och det är inte en dag för tidigt.

”Streams of Thought vol.1” är föralldel bara 17 minuter lång, uppdelad i fem spår (varav den hårda Styles P-­duetten ”Making a murderer” redan har något år på nacken) men ep:n är så tät att den snarare känns som en enda superlåt, klädd i det djupa, live-svängiga och lite högtidliga sound som han varit med och karvat fram ända sen debutplattan för 25 år sedan.

Black Thought har redan från början välsignats med en distinkt röst men också med ett rikt, suggestivt språk som även besitter en stark visuell laddning – den som vill grotta ner sig i hiphopens poetiska kvaliteter kan både starta och sluta med just Black Thought.

Allra tjusigast blir det i avslutande spåret där han samplar D'Angelos ”The charade”, slänger in en strof från Billie Holidays ”Strange fruit”, tecknar fragment från uppväxten i Philadelphia och gör en shoutout till skivsamlingen i källaren.

”Listen, thank you”, avslutar han innan ljudreglagen dras ner på noll. Tack själv.

