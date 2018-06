Fredricson siktar på VM – hoppas få tävla med All In

Även utan sin bästa häst fortsätter Peder Fredricson att skörda framgångar på tävlingsbanorna runt om i världen. Men All In är på bättringsvägen och förhoppningsvis får vi se superekipaget kämpa tillsammans under VM i höst, och kanske även i Falsterbo – om allt går som planerat.

Peder Fredricson på Hansson under Gothenburg Horse Show. Bild: LINE SKAUGRUD LANDEVIK ”Man är aldrig bättre än sin bästa häst” brukar det heta inom ridsporten. Guldhästen All In har sedan i oktober saknats på tävlingsbanorna efter att ha dragits med problem med en varm has. Men trots att han varit utan sin bästa häst har Peder Fredricson fortsatt leverera fina resultat på högsta nivå, vecka efter vecka.