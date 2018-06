Harry Potter och "The Boss" fick Tony

"Harry Potter och det fördömda barnet" har belönats med en Tony för bästa pjäs, plus flera stycken tekniska priser på teaterns svar på Oscarsgalan i New York. Även Broadway-aktuelle Bruce Springsteen prisades.

Pjäsen, en slags fortsättning på J K Rowlings romansvit, har fått strålande recensioner och infriade favoritskapet i den prestigefyllda klassen "bästa pjäs". Manuset är även utgivet i bokform, men om det kommer en film är ännu inte klart.

New York-uppsättningen av "Harry Potter and the cursed child", som den heter på engelska, är med en prislapp på 69 miljoner dollar (600 miljoner kronor) den dyraste i Broadways historia.

Andrew Garfield blev bästa huvudrollsskådespelare för pjäsen "Angels in America", ett aids-drama som satt rekord i antal Tony-nomineringar, elva stycken. Bästa huvudrollsskådespelerska i en pjäs blev Glenda Jackson i "Three tall women".

"The Boss" har just nu föreställningen "Springsteen on Broadway", men priset han fick – utdelat av musikerkollegan Billy Joel – var inte specifikt för den utan kallas bara Special Tony Award.

Musikallegendaren Andrew Lloyd Webber hedrades med ett specialpris för sin långa och framgångsrika karriär.