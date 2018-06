Under ytan på Lara Croft i nya "Tomb raider"

Det är en skuldfylld och tvivlande Lara Croft som tar sig an djungeln i kommande "Shadow of the tomb raider", som avslutar nystartstrilogin som inleddes 2013. – Vi har möjlighet att dyka ner och behandla henne som en hel människa, som inte är perfekt men som fortsätter att kämpa trots sina svagheter, säger manusförfattaren Jill Murray.

Mot slutet av 2000-talet hade 1990-talsikonen Lara Croft börjat spela ut sin roll. Rollfiguren, med sin överdrivna timglasformade form, skavde, inspirationen tröt och spelmässigt hade bland annat spelserien "Uncharted" satt en ny standard för hur ett äventyr ska se ut.