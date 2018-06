Grönskande värld efter apokalypsen i "Rage 2"

Fakta

Det svenska spelbolaget Avalanche Studios med omkring 320 anställda grundades 2003 och har kontor i Stockholm och i New York, och ska öppna ett nytt i Malmö. Den mest kända spelserien är "Just cause", medan dotterbolaget Expansive Worlds utvecklar "The hunter". Bolaget släppte också "Mad Max" som gavs ut av Warner Bros 2015.

"Rage 2" blir också det första storspelet att släppas på egenutvecklade spelmotorn Apex, som bygger på Avalanches teknik från tidigare spel.

Id Software är ett amerikanskt spelbolag som grundades 1991 och har gjort sig känt för att utveckla förstapersonsskjutare. Id äger varumärken som "Doom", "Quake" och "Wolfenstein". Det sistnämnda har på senare år utvecklats av Uppsalabolaget Machinegames.

Fakta: Avalanche, Id