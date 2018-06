Massives vd: ”Vi vill slå alla rekord vi slog med ettan”

Uppföljaren ”The Division 2” kommer att vara dubbelt så omfattande som ettan, berättar Massive Entertainments vd David Polfeldt direkt efter presentationen på E3-mässan i Los Angeles. För Dygnet Runt berättar han att mottagandet i USA gör att han känner att det är möjligt att klara målet: att slå alla rekorden som ”The Division” slog.

På måndagskvällen skulle Massive Entertainment slutligen lätta på förlåten till den omtalade uppföljaren till ”The Division”. Men företagets vd David Polfeldt sågs inte till på scenen. Istället var det Massives creative director Julia Gerighty som presenterade spelet inför världens ögon.

– Jag tycker alltid att teamet ska stå på scenen. Det är verkligen deras stund, säger David Polfeldt på telefon från Los Angeles när klockan närmar sig midnatt svensk tid.

Att Massive beslutat sig för att göra en uppföljare tillkännagavs i mars i år, men några detaljer har inte varit kända. De kom ikväll. För David Polfeldt och co har det inte varit helt givet att de skulle göra en uppföljare.

– Vi har varit lite överraskade över hur länge ”The Division” har spelats. Branschen förändras och folk är mer lojala mot sina online-spel och fortsätter spela idag. Samtidigt har vi släppt mycket innehåll till ”The Division”, vilket dragit in fler spelare. Så det är en knepig avvägning – ska man verkligen göra en uppföljare när man har ett spel som är live och har så många spelare? Men nu har vi sagt att vi kommer att ha ”The Division” live och också göra en ”The Division 2”. Det finns så många berättelser att berätta inom den världen vi har uppfunnit.

Berätta om storyn och miljön till ”The Division 2”.

– Vi är sex-sju månader fram i tiden jämfört med ”The Division” som utspelade sig på Manhattan i New York där viruset först släpptes. Det var Manhattan som drabbades hårdast, men man förstod redan i ”The Division” att det spridits utanför New Yorks gränser. Det vi tittar på i tvåan är vad som hänt i USA:s mest skyddade stad Washington. Vi upptäcker att även den staden kollapsat och det blir en fråga om vem som formar USA:s framtid, säger David Polfeldt.

Inför ”The Division” gjorde ni enormt noggrann research i New York. Har ni djupdykt lika mycket i Washington?

– Ja, det gör vi för alla spel nuförtiden och det är fruktansvärt roligt. Det finns ett Washington som är det man ser som besökare och så finns det andra delar som man inte ser över och under jord.

Var det givet att det skulle bli Washington eller fanns det alternativ?

– Det finns alltid alternativ. ”The Division” är som en duk som erbjuder så många olika berättelser. Men Washington är ju aktuellt på så många sätt så det var det bästa alternativet.

Vilka tycker du själv är de stora skillnaderna mellan spelen?

– Vi har lärt oss så fruktansvärt mycket under åren som vi har varit live med ”The Division”. All den kunskapen går nu in i tvåan. Så ”The Division 2” kommer att vara så oerhört mycket mognare på releasedagen. En av lärdomarna var att vi skapade så mycket förväntningar. Hur mycket vi än levererade så hade folk förväntat sig mer. Det har vi tagit fasta på, så ”The Division 2” är ungefär dubbelt så omfattande som ettan. Sen har vi också idag annonserat att det finns möjlighet till raids, vilket är ett viktigt gameplay-moment.

Har ni haft fler personer som jobbat på tvåan än på ettan?

– Nej, det är ungefär ett lika stort team. Det är mycket enklare att bygga vidare på ett redan färdigt spel och fördjupa vissa upplevelser. Så det har varit enklare att göra tvåan.

Då blir det ännu enklare att bygga trean?

– Haha. Jag har tidigare sagt att det är som att springa ett maraton och när du korsar mållinjen, alltså släpper spelet, så säger någon att du ska springa ett till. Så är det för oss med livedelen. Så nej, någon trea tänker jag inte på nu.

Vad har ni fått mest respons för i Los Angeles?

– Det har gått så fruktansvärt bra. Det var en oerhörd respons i rummet och folk i publiken vrålade rakt ut. En sådan kick får man inte så ofta som utvecklare. Det vi fått mest respons för är väl valet av stad. Washington är laddat i USA på ett sätt som vi har svårt att förstå i Europa. Sen har vi ju gått från vinter till sommar, vilket gör att spelet känns annorlunda och skapar möjlighet till nya berättelser.

Hur ser dina egna förväntningar ut?

– Det är svårt att säga. Det är så komplext att göra spel på den här skalan, så jag är alltid försiktig med förväntningar. Men alla tecken det här första dygnet tyder på att det kommer att bli större än ettan och det är vårt mål. Vi vill slå alla rekord vi slog med ettan. Men det är en lång resa kvar. Jag har ju tidigare jämfört med att vinna Champions League och det är inte så många som kan göra det.

Vad händer nu i Los Angeles?

– Nu har vi klarat av de två första stegen – Microsofts presskonferens och Ubisofts presskonferens. Imorgon öppnar själva E3-mässan och då har vi 60 stationer på plats där man kan spela en 15–20 minuter lång demo av spelet. Det är folk som står i kö i flera timmar så det är oerhört intensivt. Sen är det mycket möten med press och partners. Här sätter vi på många sätt plattformen för hur spelet uppfattas. De är de här dagarna som skapar mytologin kring spelet.

Blir det möten även i Hollywood om ”The Division”-filmen?

– Nej, inga möten den här gången. Den är i fortsatt arbete. Däremot blir det möten med Avatar-gänget.

På vilken E3-mässa kommer ni att presentera Avatar-spelet?

– Ja du. Vi har tidigare sagt att vi ska inte släppa spelet före filmen som kommer 2020. Då har vi bara två E3 att välja på, säger David Polfeldt.

Den 15 mars 2019 släpps "The Division 2".