Mer om "The last of us" av Sony vid E3

Hett efterlängtade uppföljaren till zombieapokalypsspelet "The last of us" var ett av spelen som Sony fokuserade på under sin presskonferens vid spelmässan E3.

Sonys presskonferens var nästan helt dedikerad till fyra kommande stortitlar. Presskonferensen inleddes med en tolv minuter lång trailer från "The last of us del 2". Trailern inleddes i en danssal, där huvudpersonen Ellie kysste en annan kvinna, för att sedan klippa till en brutal scen där hon ses sätta kniven i en fiende, innan en spelsekvens i en skog och en övergiven stad visades upp. "The last of us" anses som ett av de bästa spelen till förra konsolgenerationen, Playstation 3, och "Del II" är av många därför efterlängtad.