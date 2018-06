Står du inte längre ut i värmen? Då har vädergudarna goda nyheter: På onsdag eftermiddag drar åska och skyfall in över Skåne. SMHI flaggar för risk för stora regnmängder.

– Det är risk för skurar redan i natt [natten till onsdagen] över stora delar av Skåne även om de är lokala och utspridda. Det finns också risk för åska i natt, säger Malva Lindborg, meteorolog på SMHI.

Regnet mattas sedan av under onsdag förmiddag, men blommar upp igen under eftermiddagen. Temperaturen stiger då till mellan 20 och 25 grader och lokalt kan det bli kraftiga skurar. Så kraftiga att SMHI utfärdar en risk för mycket besvärligt väder.

– Det beror på osäkerheten. Det är oklart exakt var skurarna hamnar. Om det börjar regna i stan finns det risk för lokala översvämningar, men skyfallen kan också landa mitt ute i skogen och då är det ju inte så många som drabbas, säger Malva Lindborg.

Oavsett var skyfallen landar kommer det att falla minst 35 millimeter under tre timmar.

– Men vi har sagt i prognosen att det kan bli mer än så.

Framåt onsdag kväll dör skurarna ut och ersätts av en fin sommarkväll. Torsdagen får sedan dras med växlande molnighet.

– Det blir inte heldagssol men inte heller mulet. På kvällen kommer regn in västerifrån, men just nu är det osäkert hur mycket regn som orkar fram till Sverige. Just nu ser det inte ut att bli så mycket av det, men det skulle kunna förstärkas i nästa prognos, varnar Malva Lindborg.

Fredagen då? Då återgår saker till det hyfsat normala. Alltså sol, omkring 20 grader och kanske något enstaka moln på himlen.

– Det blir klassiskt sommarväder, varannan-dag-väder kan man säga, summerar Malva Lindborg.