Tre Kronor-stjärnan överens med Arizona

Tre Kronors dubble VM-guldmedaljör Oliver Ekman Larsson är muntligt överens med NHL-klubben Arizona om ett nytt långtidskontrakt över åtta säsonger, enligt TSN

Ishockeybacken, som fyller 27 år i juli, draftades av Arizona (då under namnet Phoenix) för nio år sedan och har sedan 2013 spelat under ett kontrakt värt motsvarande 47 miljoner kronor per säsong som löper ut nästa säsong. Det nya kontraktet väntas vara värt 68 miljoner kronor per säsong.

Ekman Larsson, som vann VM-guld med Tre Kronor både i år och i fjol, har varit assisterande lagkapten i bottenlaget Arizona under fem av sina åtta NHL-säsonger och totalt gjort 294 poäng på 592 matcher. Arizona har inte nått Stanley Cup-slutspelet sedan 2012.