TV4-affären ingen regeringsfråga

Fakta

Staten är största ägare i Telia, med drygt 37 procent av aktierna. Innehavet innebär att det räcker att en fjärdedel av ägarna inte dyker upp på en stämma för att staten ska ha egen majoritet på bolagets stämma. Men staten har nöjt sig med att ta ordförandeskapet i valberedningen och saknar i dagsläget egen representant i Telias styrelse.

Bonnier Broadcasting, det bolag Telia förhandlar om att köpa av Bonnier, är i sin tur ett av Nordens största tv-bolag med tillgångar som TV4, C More och finländska MTV. Det handlar om både så kallad reklam-tv och betal-tv och inkluderar dessutom rättigheter till sportsändningar och streamingtjänster.

I bolaget Bonnier Broadcasting arbetar cirka 600 anställda med allt från programinköp till nyhetsproduktion. Om man räknar in alla inom tv-produktionen på TV4, C More och MTV handlar det om flera tusen anställda under ett år.

Bonnier Broadcasting som utgör nästan 30 procent av Bonnierkoncernen, räknat i omsättning, lyfte i fjol rörelsevinsten (ebita) till 423 miljoner kronor, en vinstökning med 12 procent jämfört med året före. Nettoomsättningen ökade till 7,5 miljarder, från 7,4 miljarder kronor ett år tidigare.

Källa: Bonnier