Fox News väcker liv i gammal Costello-låt

Sedan Abby Huntsman på Fox News råkat kalla sammankomsten mellan Kim Jung-on och Donald Trump ett "möte mellan de två diktatorerna" har det varit mödosamt att för en enda sekund få Elvis Costello-låten "Two little Hitlers" ur huvudet.

Costello skrev den i slutet av 70-talet och inkluderade den på den lp som kom att heta "Armed forces" men länge hade det mycket mer målande arbetsnamnet "Emotional fascism". Den handlade ganska lite om politik så som vi normalt känner den, fast visst går det att hitta dubbelmeningar i hans sånger om ett av det förra århundradets kärlekskrig.

Two little Hitlers will fight it out until / One little Hitler does the other one's will, heter det i refrängen.

A simple game of self-respect / You flick a switch and the world goes off / Nobody jumps as you expect / I would have thought you would have had enough by now låter mest som en beskrivning av det stora barnet i Nordkorea.

Men det är en öppen fråga vem av de båda som passar bäst in i slutklämmen He wants to know the names of / All those he's better than.