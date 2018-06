Viktor vinner "Biggest loser 2018"

Stora känslor ramade in kvällens final i "Biggest loser 2018" när finalisterna Ibrahim Rather, Paulina Rather Axelsson och Viktor Knutsson gjorde upp om vinsten.

Efter en sexmånaderskamp visade vågen svart på vitt vem som lyckats bäst. Och med en ny vikt på 89,7 kilo kan 25-åriga Viktor Knutsson från Skenninge hädanefter titulera sig "Biggest loser 2018".

– Jag är vinnarskalle, jag hatar att förlora och har slitit för alla kilon, sade Viktor Knutsson som firar vinsten med en utgång.

När Viktor Knutsson började sin "Biggest loser"-resa visade vågen 167,8 kilo. Sex månader senare har han genom hårt arbete tappat 78,1 kilo – hela 46,5 procent av sin kroppsvikt.

Förutom titeln och hälsan kammade Viktor Knutsson hem en prissumma på en kvarts miljon kronor.