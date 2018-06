Debussy, Söllscher och Calderini – så blir årets Malmö Chamber Music

Fakta

18 september: ”Afterthoughts” med Håkan Hardenberger, Emmanuel Tjeknavorian, Mathilde Calderini m fl. Musik av Debussy, Turnage och Jolas m fl. På Palladium klockan 18. Även konserten ”Bad boys” med Göran Söllscher och Mats Bergström med musik av Debussy, The Beatles, Bernstein mm. Palladium klockan 21.

19 september: Lunchkonserten ”A short procession” med Kungsbacka Piano Trio på Palladium klockan 12.15. Sen konserten ”Bookmarks & Songbirds” med pianisten Roger Muraro, violinisten Lise Berthaud m fl. Musik av Debussy, Jolas, Messiaen och Mozart. På Palladium klockan 18. Kvällen avslutas på Klubb Krinolin på Grand Öl & Mat med konserten ”Night away” med musik av Reich, Schubert, Bernstein och Jolas. På scen Lise Berthaud, Mats Bergström och Kungsbacka Piano Trio.

20 september: Lunchkonserten ”Composers in conversation” med Johnny Teyssier, Jesper Svedberg och Simon Crawford-Phillips. På Palladium 12.15. Sen konsert med Academy of St Martin in the Fields, Andreas Brantelid, Xavier de Maistre m fl på Malmö Live klockan 19. Kvällen avslutas i Malmö Lives Living Room med en konsert med Håkan Hardenberger som dirigent och Andreas Brantelid och Copenhagen Saxophone Quartet på scen. Musik av Debussy. Startar klockan 21.

21 september: Lunchkonsert på Palladium 12.15 med musik av Zimmermann, Ligeti och Blomdahl. På kvällen klockan 18 är det dags för ”Event horizon” med Håkan Hardenberger, Emmanuel Tjeknavorian, Mathilde Calderini m fl. Musik av Debussy m fl. På Palladium. Klockan 21 är det dags för ”Nocturne” i S:t Andreas kyrka. Musiken framförs av bl a Håkan Hardenberger, Malin Broman, Musica Vitae och fler solister.

22 september: Hela festivalen avslutas med ”Preludes, fugues & riffs”. På scen står Göran Söllscher, Mats Bergström och de har Håkan Hardenberger som dirigent.