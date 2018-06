Kevin Spacey tillbaka på vita duken

När metoo-rörelsen tog fart i höstas uppdagades sexövergreppsanklagelser mot den amerikanske skådespelaren Kevin Spacey. Sammanlagt riktar över 30 män anklagelser mot honom.

Efter anklagelserna sparkades stjärnan från Netflixsuccén "House of cards" och filmen "All the money in the world".

Men i juli återvänder Kevin Spacey på vita duken i thrillern "Billionarie boys club" – som spelades in för två år sedan, rapporterar NME

Utöver Spacey har även skådespelarna Taron Egerton, Emma Roberts, Suki Waterhouse och Ansel Elgort roller i filmen.