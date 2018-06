Monsunregnen slår hårt mot rohingyernas läger

Fakta

Sedan augusti 2017 har den svenska biståndsmyndigheten Sida bidragit med 300 miljoner svenska kronor till rohingyerna i Bangladesh flyktingläger.

FN:s flyktingorgan UNHCR har nyligen kunnat öka sitt tidigare begränsade mandat i Bangladesh och är nu en av de viktigaste biståndsorganisationerna i lägerområdena. Från september 2017 till februari 2018 hade 321 miljoner dollar – eller 74 procent – av de 434 miljoner dollar som behövs i nödhjälp erhållits, enligt UNHCR. Av Sida får FN-organisationen 25 miljoner kronor till sina insatser i Bangladesh under 2018.

Sida stöttar också insatser för undernärda barn via Action against hunger (ACF) med 15 miljoner kronor. Via Svenska Röda Korset bidrar Sida med fem miljoner kronor till vattenbrunnar och hantering av latrinslam.

Den internationella migrationsorganisationen (IOM) står bakom en insats för reparation av bostäder och har bland annat försett 120 000 flyktingfamiljer med rep och kraftiga presenningar för att förstärka de tillfälliga nödboendena. Sida bidrar med 25 miljoner kronor.

Källor: Sida, UNHCR.