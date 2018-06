Anna Ternheim och Emil Jensen till Malmö Live i vinter

Anna Ternheim intar Malmö Live i november för en konsert tillsammans med Malmö symfoniorkester. En vecka senare intar albumaktuelle Emil Jensen konserthuset med sin nya föreställning ”En gemensam galning”.

Under hösten gör Anna Ternheim flera konserter tillsammans med Radiosymfonikerna i Stockholm. Nu står det klart att hon dessutom kommer till Malmö för en konsert med Malmö symfoniorkester och dirigenten Hans Ek.

Den 30 november intar hon Malmö Lives scen.

”Det känns helt fantastiskt att få arbeta med Hans Ek och symfoniorkestrar, det har varit en dröm sen flera år, och nu händer det äntligen. Jag vill plocka fram det drömska och filmiska i min musik, förstärka dynamik och dramatik och framförallt det vackra i mina låtar. Processen är redan igång, det är lustfyllt, öppet och oerhört spännande, jag vet inte exakt var det kommer landa men jag är övertygad om att det blir magiskt”, säger Anna Ternheim i ett pressmeddelande.

Anna Ternheim slog igenom 2004 med albumet ”Somebody outside” och en hyllad cover av Broder Daniels ”Shoreline”. Hösten 2017 kom hennes senaste soloalbum ”All the way to Rio”.

En vecka senare intar Emil Jenssen Malmö Live med sin nya föreställning ”En gemensam galning” som spelas både den 7 och 8 december.

Hans senaste förställning ”Flyktpotatis” spelades över hela landet och lockade över 20 000 besökare. Förra året prisades han med Evert Taube-stipendiet ”för att han med stor omsorg och ömsint allvar använder de rimmade ordens kraft till att både trösta, roa och oroa”.

Han hörs just nu på söndagar i ”Godmorgon, världen!” och återkommande i ”Tankar för dagen” i Sveirges Radio. I oktober släpper han ett album med samma namn som föreställningen.

”Det känns viktigare än någonsin att ingjuta lite hopp, mod och mänsklig värme och försöka sprida lite yttrandetrygghet. Varje dag är en valdag och varje promenad är en prideparad”, säger Emil Jensen om föreställningen i ett pressmeddelande.

Biljetterna till ”En gemensam galning” är redan släppta. Biljetterna till Anna Ternheims konsert släpps den 19 juni.