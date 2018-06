Drake har strösslat singlar och videor omkring sig under våren, och nu har hans kommande skiva fått ett spikat släppdatum. Den 29 juni kommer "Scorpion", den kanadensiske rapparens sjätte fullängdsalbum i ordningen.

Drake släppte nyligen singeln "I´m upset", uppföljare till "Nice for what" och Pusha T-dissen "Duppy freestyle" som alla släppts under våren.