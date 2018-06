Fotboll

Griezmann gör en LeBron James?

"Should I stay or should I go" sjöng The Clash en gång i tiden. Atlético-stjärnan Antoine Griezmann verkar ha tagit sitt beslut – och gjort en film i stället. Vad det beslutet är frågar sig alla inför den franska VM-premiären.

Frankrike inleder VM-spelet mot Australien på lördag. Mycket av förhandssnacket har dock handlat om en specifik spelare och dennes klubbtillhörighet. Atlético Madrid-stjärnan Antoine Griezmann ryktas lämna klubben för spel i Barcelona, och han verkar själv inte ha något emot rykteskarusellen. Han spädde själv på den genom att meddela att han skulle offentliggöra sitt beslut före mästerskapets början.