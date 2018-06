I helgen är det dags för årets Lundapride

Parad, nattkyrka och partidebatt. Det är några av inslagen i årets upplaga av Lundapride som äger rum i helgen.

Årets tema är Frihet – något som arrangörerna motiverar som extra angeläget för den grupp de representerar i en tid då extremistiska grupperingar växer sig starkare.

Fest och glädje kommer blandas med allvarliga ämnen under festivalens tre dagar. På fredag blir det Pride Pool Party på Högevallsbadet och Nattkyrka i Domkyrkan.

På lördag väntar aktiviteter i Lundagård under hela dagen – en plats som under helgen går under namnet Pride Park. På programmet står bland annat en show med dragqueen-artisten Sharday och musik med singer–songwritern Sonja Skibdahl.

Klockan tre på lördag är det dags för den stora Pride-paraden som ska tåga genom Lund. Med start vid Lundagård är alla välkomna att delta.

På söndag avslutas sedan Pridehelgen med bland annat en partidebatt om HBTQIA(+)-politiken i Lund och filmvisning på Kino.