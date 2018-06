Lund

Yvigt och glatt när Spyken dansade ut

”I'm coming out, I want the world to know...” Tolv klasser humanister, esteter och natur- och samhällsvetare sprang ut på Spykens smockfyllda lilla skolgård till tonerna av Avicii och Diana Ross. Nu har alla kommunala gymnasieskolor sparkat ut sina nybakade studenter.

Tindra Åkesson i ES15 S blåser ut klassen. Bild: Ingemar D Kristiansen