130 kilo mat räddar midsommarfirandet

Efter flera “njet” kom till slut ett “da”. Fotbollslandslaget fick ta med 130 kg mat till Ryssland – och spelarna kan nu fira midsommar på klassiskt vis. – Vi har sill, lax, kaviar och lite sådant, säger kocken Mats Broström.

Svenska landslaget har rest med tung packning till VM i Ryssland. Totalt har 5,5 ton tagits med till basen i Gelendzjik – 4,8 skickades med lastbil via S:t Petersburg, resten packades in i spelarnas charterflyg – och 130 kg av vikten var matprodukter som skulle in i kocken Mats Broströms kök.

Men det hade lika väl kunnat vara ingenting alls.

– Det var 130 kg som myndigheten här i Ryssland inte ville att vi skulle få ta med oss in, säger Broström.

– Vi har jobbat väldigt mycket med det här och de ville ha veterinärintyg på varje produkt, och få en veterinär att åka till Kavli för att titta på kaviar… Det kostar... Det gick bara inte. Vi sade att vi skulle lägga ner det här men helt plötsligt fick vi beskedet: “Ni är välkomna med alla grejer”. Det är väl så det är i Ryssland, det är nej, nej, nej och sedan är det positivt.

En del av den svenska matleveransen bestod av olika sorters sill, lax, kaviar och annan klassisk mat för lite midsommarfirande, men även livsmedel som ger spelarnas tillvaro i Ryssland en svensk touch.

– Ja, vi har falukorv, varmkorv, glutenfri pasta...

TT: Hur ser VM-menyn ut?

– Det blir mycket kolhydrater, mycket pasta men jag försöker se till att det blir variation på allt vi serverar. Jag brukar ha husmanskost till lunch och sedan lite finare mat till middag, kanske en köttbit med rödvinssås eller lax med god sås, säger Broström.

TT: Är det bara en rätt som serveras?

– Nej, det är alltid buffé. Jag gör olika sallader, ett antal förrätter och desserter, men det är mer fruktsallad, kanske skivad frukt och bär, säger han.

– Om vi slår på stort kanske det blir glass eller grädde till.

TT: Vad för rätter brukar spelarna önska?

– Det är kåldolmar, köttbullar, biff Rydberg… Köttbitar. Fish and chips är populärt, kanske inte så mycket chips då, det blir kokt potatis till i stället.

VM handlar mycket om mat. Spelarnas största intag sker efter träning och match, och direkt efter öppningsmatchen mot Sydkorea i Nizjnij Novgorod blir det pizza i omklädningsrummet och sedan väntar ytterligare mat under resan tillbaka till Gelendzjik.

– Och när vi kommer tillbaka till hotellet äter vi igen. Kommer vi väldigt sent så blir det bara lite snacks, men vi äter alltid kvällsmat, säger landslagets kock Mats Broström.