Death Cab For Cutie till Köpenhamn i vinter

Det amerikanska indierockbandet Death Cab For Cutie är på väg att släppa sitt nionde album och nu är det klart att bandet kommer till Köpenhamn för en konsert i vinter.

Ben Gibbard och hans bandmedlemmar i Seattlebandet Death Cab For Cutie slog igenom runt millennieskiftet med albumen "The Photo Album", "Transatlanticism" och "Plans". Bandet har tidigare spelat på Inkonst, KB och Folkets Park i Malmö.

Bandets nionde album "Thank you for today" är det första utan den grundande medlemmen Chris Walla och släpps den 17 augusti. Nu är det klart att Death Cab For Cutie ger sig ut på Europaturné i vinter och kommer till Vega i Köpenhamn den 10 februari 2019. Dagen efter spelar de på Cirkus i Stockholm.