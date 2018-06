Kluster ALBUM. Civic

Kluster från Malmö är ett litet fynd: en kvintett kaospiloter som med full kontroll navigerar i det vida och för de flesta okända landskap där new wave möter progg. Det var här någonstans som Television hittade "Marquee moon" och The Yeah Yeah Yeahs många år senare sökte nya utmaningar.

Det är fulsnygg musik, raffinerad men fortfarande rå. Soundet är lika delar oljud och klassisk skönhet, skräp och ordning; smart konstruerad musik, där bandet vårdar skavankerna och bejakar dissonansen med samma passion som popflytet.

Andra musiker som i likhet med Klusters medlemmar har sin bakgrund i jazzen kan inte närma sig popen utan att förvandla sina instrument till mjukglassmaskiner; det blir slickt, det blir präktigt, det blir musik som är sängliggande i behagsjuka men ändå aldrig når en febertopp över 37,5 grader. Kluster där­emot lirar som på tå.

Bandet har spelat in i Tambourinestudion, det vill säga Eggstones hemvist. Lite av deras attityd går igen: viljan att skapa distinkta låtar som talar direkt till hjärtat och de basala kroppsfunktionerna, men som gärna får vara knepigare än lyssnaren först märker.

Musikerna har en kappsäck av idéer, men ser till att inte använda allihop i en och samma låt. "Narcissist" utvecklas till gitarrorkestrerat och kompakt oväsen, men egentligen bara den; "Let it go", som börjar så försiktigt, får färg från en brötig sax, som sedan aldrig återvänder; syntdrivna "Afterglow" låter som de kantiga årens XTC. Men helheten håller ihop. Detta är ett album att förlora sig i.

