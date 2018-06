Slutbråkat i "Jerry Springer show"

Under en period var "The Jerry Springer show" USA:s mest sedda tv-program dagtid, men nu läggs programmet ned för gott efter 27 år i rutan. Den famösa pratshowen, ledd av den före detta politikern Jerry Springer, hade under sin storhetstid på 1990-talet fler tittare än Oprah Winfreys pratshow.

I början var programmet ett seriöst samhällsprogram med fokus på sociala frågor om amerikansk politik. Men med tiden, för att få upp tittarsiffrorna, lades tonvikten på vågat och skandalbetonat innehåll. I avsnitten, som ofta handlade om otrohet och andra familjeproblem, blev det mer regel än undantag att gästerna hamnade i slagsmål med varandra och under ljudmaskerade svordomar fick hållas tillbaka av bistra säkerhetsvakter.

De senaste åren har programmet stadigt tappat tittare men sänds fortfarande i nästan hela USA. Bolaget CW, som köpt programrättigheterna av NBC Universal, säger att man nu slutar producera nya avsnitt men kommer att fortsätta sända repriser.

I Sverige har "The Jerry Springer show" bland annat sänts i TV3 och dåvarande TV400.