I tre och ett halvt år försummade företagaren i Staffanstorp sin bokföring. Nu döms hon till fängelse och får även näringsförbud.

Under tidsperioden sattes över fem miljoner in på kontot till verksamheten som kvinnan i Staffanstorp drev. Under hela den tiden lade hon bokföringen "åt sidan", enligt tingsrätten.

Kvinnan erkänner brottet och anger som förklaring att hon hade svårt att hinna med bokföringen eftersom hon arbetade ensam. Tanken var att en familjemedlem skulle ha avlastat henne, enligt kvinnan. Men hon fick aldrig den hjälp som hon hade hoppats på. Hon har också uppgett att hon varit sjuk. Hon funderade på att lägga ner verksamheten, men samtidigt behövde hon pengarna för att försörja sig.

Trots de omständigheterna har tingsrätten slagit fast att kvinnan har gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott och att hon ska dömas till ett halvårs fängelse. Hon får dessutom näringsförbud i tre års tid.