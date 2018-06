Trafik

Tåg inställda mellan Lund och Hässleholm i helgen

Den 16-18 juni är Södra stambanan avstängd, då Trafikverket ska modernisera ett kontaktledningssystem för att ge mer tillförlitlig trafik. Under arbetet går inga tåg mellan Lund C och Hässleholm C. Från sena lördagskvällen till söndagsmorgonen är tågtrafiken även inställd mellan Malmö och Lund.