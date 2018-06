"ARN-beslutet sätter press på bankerna"

Fakta

Polisens bestämda råd är att aldrig någonsin logga in på någon annans begäran då du blir uppringd.

Om någon från banken ringer och be dig logga in - se alltid till att motringa via en växel.

Telefonnumren som bedragare ringer från ser ut att komma från banken - så kallad spoofing.

Därför är det extra viktigt att själv ringa upp via en telefonväxel och bli kopplad till den handläggare som säger sig ringa. Om han eller hon inte finns – se upp för bedragare.

Källa: Polisen