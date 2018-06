Något av det roligaste jag gjort i Brasilien var att kommentera VM 2014 i SVT:s studio på Copacabana. Jag fick utlopp för all den kunskap jag samlat på mig under mina år i Brasilien och lyckades förmedla den på ett okonstlat sätt. Jag kom till studion varje dag i mina flip flops och kände mig hemma redan efter första sändningen. Det var också en särskild tid. Det var dags för Brasilien att kröna den framgång landet skördat under det senaste decenniet.

På bara några år hade världens femte största land gått från att vara ett sambaland till att bli en global spelare. Under ledning av den före detta svarvaren Lula da Silva hade 50 miljoner människor lyfts ur fattigdom och blivit en ny, lägre medelklass. Brassarna köpte bilar på löpande band och när Eurokrisen bröt ut lånade brasilianska riksbanken ut pengar till europeiska centralbanken. Målet att gå om Storbritannien som världens femte största ekonomi var inom räckhåll.

Det var bara en sak som saknades – ett VM-guld på hemmaplan.

Alla vet hur det slutade. 1–7 mot Tyskland i semifinalen. Min dotter grät.

Sällan har ett nederlag i fotboll fått större konsekvenser. Brasilien sjönk som ett skepp. En ekonomisk kris skickade miljoner brassar ut i arbetslöshet, en politisk strid avsatte landets första kvinnliga president och zika-viruset missbildade fostren. Landets största korruptionsskandal avslöjades och mordstatistiken sköt i höjden. På finansmarknaden fick Brasilien skräpstatus.

Det enda som fungerade under denna tid var paradoxalt nog landslaget. Sedan Brasilien bytte förbundskapten har A Seleção endast förlorat en av 21 matcher. Landslaget kvalade in fyra omgångar i förväg till VM 2018 med en målskillnad på 47–5. Inget annat landslag har kommit mer väl förberett till Ryssland. Ändå vågar få brassar tro på ett nytt VM-guld. Enligt en färsk undersökning är mer än hälften av brassarna INTE intresserade av VM i Ryssland. För ett land som är byggt av fotboll är det chockerande siffror. Att vara världsmästare i fotboll har annars alltid fungerat som en tröst.

På ett sätt kan dock det bristande intresset vara bra. Bröd och skådespel-politiken är över. Det går inte längre att dölja de politiska misslyckandena med en VM-buckla. På sina håll är ilskan över politikerna så stor att folk vägrar pynta sina gator i gult och grönt, vilket annars är kutym. I staden Teresina i norra Brasilien är vreden så stor att ett gäng grannar istället målat ärkerivalen Argentinas färger på fasaderna. Ett tydligare sätt att visa sitt missnöje finns inte i Brasilien.

Ändå hoppas jag på ett VM-guld. Jag tycker att Brasilien förtjänar det. All den fröjd som försvann över en natt när Tyskland vann med tennissiffror måste tillbaka. Det är inte skoj att leva i ett deppigt land. Jag behöver glädjen för att stå ut med allt annat som inte fungerar. Vad som kan rädda stämningen är att brassen i grunden är opportunist. Om Brasilien når finalen är jag säker på att 210 miljoner brassar åter kommer att dansa samba framför tv:n och glömma allt annat.