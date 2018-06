Frankrike fick kämpa efter historiskt beslut

Videodomarsystemet VAR har gjort historisk VM-debut. I Frankrikes 2–1-seger mot Australien i premiärmatchen i Kazan var videdomarna i fokus när guldaspiranten fick kämpa för tre poäng. – Det var tufft ända till slutet, säger målvakten Hugo Lloris till SVT.

När mållinjeteknologin infördes till VM i Brasilien för fyra år sedan gjorde Frankrikes Karim Benzema det historiska första målet efter en granskning.

I årets VM i Ryssland är VAR, videodomarbedömning i efterhand av omdiskuterade situationer, det nya. Och återigen var Frankrike inblandat när det var dags för användning.

Vid ställningen 0–0 i inledningen av andra halvlek mot Australien fälldes anfallsesset Antoine Griezmann av Joshua Risdon i straffområdet.

Huvuddomaren Andrés Cunha från Uruguay tog inget beslut i stunden utan valde att videodomarna – som sitter i ett så kallat situationsrum – skulle granska situationen i efterhand. Spelet fortgick ett tag innan Cunha själv fick titta på reprisbilderna på en skärm bredvid planen och sedan dömde straff för Frankrike. En straff som Griezmann sedan sköt 1–0 på i den 58:e minuten.

Bara fyra minuter senare tog Frankrikes försvarare Samuel Umtiti bollen med handen i eget straffområde och Mile Jedinak kunde straffkvittera till 1–1 för Australien som stod upp bra mot EM-silverlaget från 2016.

"Socceroos" fick ändå se sig besegrade av "Les Bleus" efter att Frankrikes mittfältsstjärna Paul Pogba lyft in 2–1 i den 81:a minuten via australiske försvararen Aziz Behichs fot. Bollen var knappt över mållinjen, efter att ha gått via ribban, och målet godkändes med hjälp av mållinjetekniken.

– Vi går vidare med självförtroende, det är det viktigaste, säger Frankrikes målvakt Hugo Lloris till SVT.

Frankrike möter härnäst Peru i Jekaterinburg på torsdag. Australien ställs mot Danmark i Samara.