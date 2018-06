Skandinaviens största lastbilshamn har bestämt sig för att flytta österut. Trelleborgs kommun kastar sig över möjligheten att få bygga en ny stadsdel vid vattnet. Men vägen till havet saknar inte hinder. En halv miljard till en ny ringled fattas. Och på senaste samrådsmötet tog ilskna Trelleborgare över scenen.

BLÅ YTAN: Den del av hamnen som ska bli ny stadsdel. ROSA YTAN: Hit flyttar hamnen steg för steg fram till 2025. GULA YTAN: Nytt "truckcenter" för vila och incheckning. RÖDA LINJEN: Nya östliga infarten och ringleden kommunen vill bygga. STRECKADE RÖDA LINJEN: Nya ringleden på redan befintlig väg. Bild: Trelleborgs kommun

– Keep going! Just go ahead!