Melania Trump uttalar sig om gränspolitik

Debatten fortsätter att rasa i USA om den kontroversiella metoden att skilja barn från föräldrar som illegalt tagit sig in i landet via gränsen mot Mexiko. Flera demokratiska ledamöter i representanthuset och senaten deltog under söndagen i protester mot politiken i bland annat New Jersey och Texas.

Även vissa republikanska politiker har uppmanat president Donald Trump att sätta stoppa för metoden. Och nu gör även hans fru, Melania Trump, ett ovanligt utspel i frågan.

– Fru Trump hatar att se att barn skiljs från sina familjer och hoppas att båda sidor slutligen kan komma samman för att uppnå framgångsrika migrationsreformer, säger hennes talesperson Stephanie Grisham till CNN.

Totalt har närmare 2 000 barn separerats från sina föräldrar eller andra vårdnadshavare sedan dessa tagits i förvar av gränsvakter mellan den 19 april och 31 maj, enligt USA:s departement för inrikes säkerhet (DHS). Bakgrunden är Vita husets "nolltolerans" som innebär att alla som stoppas vid gränsen ska ställas inför åtal.

Donald Trump skyller dock krisen på Demokraterna.