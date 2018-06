Michael Jacksons elefant rymde från zoo

Elefanten Ali som tidigare bodde på Michael Jacksons ranch Neverland rymde från sin inhägnad på Florida zoo igår.

”Vad gör du när en elefant hamnar i en trädgård han inte borde vara? Du moonwalkar honom tillbaka till hans rätta inhägnad”.

Så skriver The Jacksonville Zoo and Gardens på sin Facebooksida under söndagen och bifogar en bild på rymlingen.

Den uppmärksamma elefanten hade passat på att smita genom en grind som av misstag lämnats öppen och hamnade ute på en gårdsplan. Efter 20 minuter upptäcktes tilltaget och han fördes tillbaka in bakom lås och bom.

Vart han var på väg är i nuläget oklart.

Elefanten Ali flyttade från Michael Jacksons ranch Neverland 1997. När den framlidne superstjärnans bodde på ranchen fanns där förutom en djurpark bland annat en tågstation, ett par sjöar och en biograf.

Jackson köpte ranchen 1988 men förlorade den 2008 då han inte längre kunde betala av skulderna på egendomen.