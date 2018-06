Dödssiffran stiger efter japanskt skalv

Fem personer miste livet i jordbävningen som drabbade Osakaregionen i Japan under måndagen. Under måndagen var dödssiffran tre personer men den har stigit sedan en man i 60-årsåldern och en kvinna i 80-årsåldern hittats döda i sina hem. De hade klämts under hyllor som föll omkull.

Utöver de döda har omkring 370 personer skadats i skalvet, som uppmättes till magnituden 6,1.

Myndigheterna arbetar fortfarande med att få tillbaka elen, vattnet och gasen till många tusentals hushåll. 1 700 personer har tilldelats tillfälliga bostäder eftersom deras hus skadades i skalvet. Dessutom skadades över 500 skolor i Osaka och regionen runtomkring staden.

Under tisdagen rapporterades ett efterskalv i magnituden 4,0. Det finns risk för fler.

Meteorologerna förutspår regn i de drabbade områdena de närmaste dagarna. Det kan orsaka både jordskred och översvämningar eftersom jorden är lös efter en jordbävning.