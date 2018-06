I stort sett varje dag cyklar jag förbi Östergård på Kirseberg. Det är ett kvarter man lägger märke till. Med sina vänliga pastellfärger utstrålar husen välskött idyll. Än mer så om man träder in på den grönskande gården med sina lekkullar och uteplatser till var lägenhet. Det fanns ett utopiskt tänkande när husen byggdes 1917: här skulle arbetarna bo billigt och bra med ljus, luft och vacker utsikt. Men det som var hög standard under första världskriget blev snabbt omodernt, och när depressionen drog in förslummades bostadsområdet. Gårdsplanen grusades av besparingsskäl och det dåliga ryktet skulle hänga kvar i ett halvt sekel.