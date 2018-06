Uwe Rösler fick med sig en seger i sin första match med klubben. Malmö FF vann träningsmatchen mot Molde med 2–0.

Det handlade inte om några revolutionerande förändringar när MFF:s nye tränare Uwe Rösler matchade sitt lag för allra första gången mot norska ligaåttan Molde.

Det var lite tuffare och aggressivare än i våras och periodvis kunde man se tendenser till ett rakare spel.

Likt tidigare under våren var det ett MFF med något sargat självförtroende. Det saknades ofta fart i spelet och laget hade svårt att hitta den rakaste vägen till målet. Det blev omständliga vägar som gjorde att det norska motståndet ofta hann samla sig.

Röslers lag hade under den första halvleken ett stort bollinnehav och nyförvärvet Anders Christiansen var ett givet nav i uppspelen. Nyförvärvet spelade en och en halv halvlek och visade prov på vad han kan tillföra laget.

– Överlag är jag nöjd med resultatet och hur vi genomförde matchen. Det var en bra bas som vi kan bygga vidare på framöver och vi klarade oss utan skador. Det finns ingen anledning att vara överentusiastisk, men det var en bra start. Att vinna är en vana och vi fick en start på det idag, sa Uwe Rösler efter matchen.

Hemmalagets fyra avslut under den första halvleken kom alla från skott utifrån där inget träffade mål.

Ole Gunnar Solskjærs Molde kom med en annan fart i anfallen och var under de första 45 minuterna närmast ett ledningsmål med sina kontringar.

Inför den andra halvleken gjordes en rad byten i både Malmö FF och Molde

I den 52:a minuten kunde Alexander Jeremejeff vandra in ganska ostört från vänster och sätta ett avslut i bortre hörnet.

Anders Christiansen och Fouad Bachirou bjöd i inledningen på halvleken på några fina samarbeten som resulterade i effektivt och vägvinnande spel genom mittfältet.

– Vi hade flera fina anfall under de första 20 minuterna i andra halvleken där Anders hittade fina positioner. Det fanns också en tanke att spela honom som mycket som möjligt för han behöver speltid, sa Uwe Rösler.

Matchens delikatess stod Isak Ssewankambo för när han satte 2–0 i 79:e minuten efter ha gjort bort två försvarare med en överstegsfint i straffområdet och iskallt placerat in bollen.

Uwe Rösler lovordade honom efter insatsen under onsdagen.

Försvararen hade all anledning att visa upp sig eftersom an är utlånad från just Molde till MFF och ännu inte gjort klart med vilket lag han ska spela med under hösten.

Uwe Röslers första startelva i MFF formerades enligt följande:

Johan Dahlin – Eric Larsson, Rasmus Bengtsson, Franz Brorsson, Egzon Binaku – Søren Rieks, Oscar Lewicki, Anders Christiansen, Felix Konstandeliasz – Markus Rosenberg, Alexander Jeremejeff.

En hel drös byten gjordes inför den andra halvleken. Bland annat blev det en helt ny backlinje med Isak Ssewankambo, Lasse Nielsen, Hugo Andersson och Behrang Safari.

På mittfältet Fouad Bachirou in för Oscar Lewicki och Samuel Adrian för Søren Rieks. På topp klev Carlos Strandberg in bredvid Alexander Jeremejeff.

I den sista halvtimmen bytte också Fredrik Andersson av Johan Dahlin i målet. Fredrik Andersson fick glänsa med två frilägesräddningar.

Bonke Innocent och Laorent Shabani fick 25 minuters speltid.